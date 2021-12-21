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Вступил в силу приговор бывшему чиновнику из команды Михальчука

Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска от 01.02.2022, которым ранее исполняющий обязанности заместителя директора Департамента по конкурентной политике Архангельской области Сергей Акулов признан виновным в совершении получения должностным лицом через посредника взятки, совершенное с вымогательством взятки, в крупном размере (п. «б,в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что должностное лицо в целях личного обогащения, с января по май 2009 года вымогал и получил через посредников взятку в крупном размере ­– 1 млн. рублей от генерального директора одной из коммерческих организаций.

За указанную сумму осужденный совершил действия в пользу этой организации, выразившейся в обеспечении ее победы в открытых торгах на поставку лесозаготовительной техники на сумму 29 млн. рублей.

В ходе следствия он скрылся, был объявлен в международный розыск и 13.03.2021 задержан на территории г. Москвы.

Этот приговор был оспорен прокуратурой в апелляционном порядке с доводами о конфискации полученных в качестве взятки 600 тысяч рублей и сохранении ареста на земельные участки в Краснодарском крае. Суд второй инстанции апелляционное представление удовлетворил.

Апелляционные жалобы осужденного и защитников о невиновности в совершенном преступлении Архангельский областной суд сегодня оставил без удовлетворения.

 

05 май 08:53 | : Происшествия

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