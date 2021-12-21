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Подонок, пытавшийся заживо сжечь семью в Архангельске, получил 15 с половиной лет колонии

Вступил в законную силу постановленный с участием коллегии присяжных заседателей приговор Исакогорского районного суда г.Архангельска в отношении 44-летного жителя областного центра, осужденного за совершение покушения на убийство пяти лиц, в том числе малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, общеопасным способом и умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, путем поджога, то есть преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «а, в, е» ч. 2 ст. 105,  ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Как установлено судом, вечером 07.03.2020 в г. Архангельске осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире деревянного многоквартирного жилого дома, на почве личной неприязни к семье своего брата, вызванной отказом в продолжении совместного употребления спиртных напитков, воспользовавшись тем, что родственники, включая двух малолетних детей, спят, в одной из комнат поджог подушку и покинул квартиру, надеясь на гибель родных.

В результате возник пожар, вследствие которого квартира потерпевших обгорела, находившееся в ней имущество уничтожено огнем, а сами они получили ожоги, но успели спастись.

Рассмотрев жалобу осужденного и его защитника с доводами о допущенных в ходе рассмотрения уголовного дела судом нарушениях закона суд второй инстанции признал их несостоятельными.

Осужденному предстоит отбывать наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

С осужденного по искам потерпевших взыскано 300 000 рублей в счет компенсации морального вреда и 361 500 рублей в качестве возмещения материального ущерба.  

04 май 15:24 | : Происшествия

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