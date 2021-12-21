Архангелогородцы не простили случайному знакомому приступ клептомании

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителям областного центра в возрасте 32 и 35 лет. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Напомним, что 29 августа 2021 года днем из подъезда жилого дома по улице Штурманская в городе Архангельске в больницу госпитализирован 43-летний мужчина со следами побоев. Через непродолжительное время пострадавший скончался в медицинском учреждении. В ходе судебно-медицинского исследования установлено, что его смерть наступила в результате тупой травмы головы.
Следствием и судом установлено, что 28 августа 2021 года один из осужденных на улице познакомился с потерпевшим и пригласил его в гости для совместного употребления спиртных напитков. После застолья хозяин жилища уснул, а когда проснулся, то обнаружил, что потерпевший обыскивает карманы его куртки. В порыве гнева он нанес тому не менее трех ударов руками по голове. К избиению присоединился и второй мужчина, который обнаружил исчезновение бутылки водки и сумки с документами. Осужденные нанесли случайному знакомому, которого заподозрили в краже, множественные удары руками и ногами по голове и телу, после чего вынесли потерпевшего из квартиры и оставили на лестничной площадке.
В ходе допросов на стадии предварительного следствия обвиняемые признали свою вину, но пояснили следователю, что, применяя к потерпевшему физическую силу, наступления ему смерти не желали.
Приговором Исакогорского районного суда г.Архангельска каждому из осужденных назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.