В Северодвинске спасатели вывели из болота босого мужчину

1 мая 2022 г. в 23.54 в службу спасения поступила информация - в районе СНТ "Двина-2" заблудился мужчина (примерно 30 лет), находится на болоте, слышит шум машин, но двигаться не может, промокли и замерзли ноги.
Спасатели связались с пострадавшим по телефону. С разных точек подавали сигналы аварийно-спасательного автомобиля. Исходя из этого, определили ближайшее место захода в лес. Далее приступили к поиску пострадавшего при помощи горна.
Примерно через три километра обнаружили мужчину, сильно замершего, без обуви. С его слов он направлялся на дачу в СНТ "Двина-1", решил сократить путь и заблудился. Мужчине оказана первая помощь - дали резиновые сапоги, грелку, напоили горячим чаем. Далее добрались до служебного автомобиля. Пострадавшего доставили в СНТ, медицинская помощь не потребовалась.