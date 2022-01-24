Коммерс Худышин, давший взятку мэру Бральнину, получил условный срок

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность в сфере строительства, Алексею Худышину. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, в крупном размере) и п. «б» ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
Следствием и судом установлено, что генеральный директор коммерческой организации передал главе МО «Котлас» Андрею Бральнину взятку в виде услуг имущественного характера по возведению ему жилого дома и выполнению других строительно-монтажных работ на земельном участке последнего, а также выступил посредником в передаче взятки должностному лицу за оказание содействия заинтересованному лицу в увеличении цены муниципального контракта.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.
Вину в совершении преступлений подсудимый признал, на стадии предварительного следствия с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого.
Приговором Котласского городского суда ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу.