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В деле экс-главы Котласа появилась еще одна крупная взятка

Прокурор Архангельской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению директора ряда управляющих компаний города Котласа в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий).

Следствием установлено, что директор ряда управляющих организаций в декабре 2020 года передал должностному лицу администрации ГО АО «Котлас" (имеется в виду экс-мэр Андрей Бральнин) взятку в виде денег в размере 100 тыс. руб. за совершение заведомо незаконных действий, выразившихся во введении в эксплуатацию незавершенного объекта строительства, расположенного в   г. Котласе.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности РУ ФСБ России по области, находилось в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Котласский городской суд.

04 апрель 09:02 | : Происшествия

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