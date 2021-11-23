В деле экс-главы Котласа появилась еще одна крупная взятка

Прокурор Архангельской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению директора ряда управляющих компаний города Котласа в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий).
Следствием установлено, что директор ряда управляющих организаций в декабре 2020 года передал должностному лицу администрации ГО АО «Котлас" (имеется в виду экс-мэр Андрей Бральнин) взятку в виде денег в размере 100 тыс. руб. за совершение заведомо незаконных действий, выразившихся во введении в эксплуатацию незавершенного объекта строительства, расположенного в г. Котласе.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности РУ ФСБ России по области, находилось в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Котласский городской суд.