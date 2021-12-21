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В Архангельской области лесник за две бутылки коньяка попустительствовал браконьерам

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении бывшего специалиста- эксперта одного из лесничеств, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, подозреваемый, из корыстной заинтересованности, в рамках проводимого рейда по проверке соблюдения правил охоты изъял у мужчины гладкоствольное двуствольное охотничье ружье, на которое не имелось каких-либо регистрационных документов. При этом за незаконное денежное вознаграждение в размере 2 тысяч рублей и двух бутылок коньяка не принял мер по привлечению лица к административной ответственности за нарушение правил охоты и за незаконное хранение и ношение указанного оружия.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных ОМВД России по Ленскому району.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Следствие ведет Коряжемский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

18 февраль 08:55 | : Происшествия

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