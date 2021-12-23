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Северодвинский инспектор по делам несовершеннолетних идет под суд несмотря на раскаяние

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному предъявлено обвинение бывшему инспектору (по делам несовершеннолетних) ОМВД России по городу Северодвинску в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, осенью 2021 года обвиняемая из личной  заинтересованности, выразившейся в нежелании в установленном порядке исполнять свои должностные обязанности и реализовывать полномочия по проведению процессуальной проверки, сфальсифицировала проверочные материалы по факту хищения у несовершеннолетнего мобильного телефона, указав заведомо ложные сведения о том, что потерпевший утратил телефон по собственной небрежности, тем самым укрыла преступление.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области и прокуратурой города Северодвинска, при этом прокурором незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено.

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину, раскаялась в содеянном.

28 январь 14:44 | : Происшествия

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