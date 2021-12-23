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Обвинение бывшему мэру Котласа сформировано

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению бывшего главы муниципального образования «Котлас» Архангельской области Андрея Бральнина в совершении преступлений, предусмотренных  частями 4, 5, 6  ст. 290 УК РФ (17 эпизодов получения должностным лицом взяток в значительном, крупном и в особо крупном размерах) и ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Напомним, что в начале марта 2021 года при поддержке сотрудников ФСБ России в городе Москве задержали экс-главу МО «Котлас» по подозрению в совершении коррупционных преступлений.

Следствием установлено, что экс-глава муниципального образования в 2014-2021 годах неоднократно получал незаконное денежное вознаграждение от индивидуальных предпринимателей, представителей коммерческих организаций как в виде денег, так и в виде оказания услуг имущественного характера, за совершение действий в их пользу при осуществлении предпринимательской деятельности в строительной сфере на территории г.Котласа, включая беспрепятственную выдачу документов по введению объектов в эксплуатацию.

По версии следствия, в результате указанных противоправных действий обвиняемый получил незаконное вознаграждение на общую сумму более 18 миллионов рублей. При допросах он признал свою вину.

В ходе следствия наложен арест на объекты недвижимости, оформленные на обвиняемого, членов его семьи и знакомых, общей стоимостью более 10 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

28 январь 10:25 | : Происшествия

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