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В Архангельске убийство на набережной Седова раскрыто по горячим следам

25 января 2022 года днем в комнате коммунальной квартиры дома по набережной Георгия Седова в городе Архангельске обнаружено тело 48-летнего хозяина жилища с ножевым ранением шеи. Еще одному пострадавшему, который и вызвал оперативные службы, медицинская помощь в связи с ножевым ранением живота первоначально оказана на месте происшествия. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105  УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в убийстве задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 38-летний знакомый потерпевшего.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что уснул в гостях у потерпевшего после совместного употребления спиртных напитков. Проснулся от того, что хозяин жилища бросил в его сторону табуретку и стал выгонять из квартиры. В порыве гнева он схватил со стола складной нож и ударил им потерпевшего, попав в шею. Через некоторое время в комнату вошел их общий знакомый, который увидев раненого, стал ругаться, поэтому он его также ударил ножом и скрылся с места преступления. В содеянном раскаивается, убивать никого не хотел.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

27 январь 08:55 | : Происшествия

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