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«Datsun» против «Mercedes». В Архангельской области в ДТП погибли два человека

Сегодня около 15:15 в полицию поступила информация о столкновении двух транспортных средств на 975 километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры».

По предварительным данным, водитель 1967 года рождения, находясь за рулем автомобиля «Datsun», не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой машиной «Mercedes».

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и пассажирка – женщина 1971 года рождения – от полученных травм скончались на месте до приезда скорой помощи.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.  

 

26 январь 17:34 | : Происшествия

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