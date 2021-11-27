«Datsun» против «Mercedes». В Архангельской области в ДТП погибли два человека

Сегодня около 15:15 в полицию поступила информация о столкновении двух транспортных средств на 975 километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры».
По предварительным данным, водитель 1967 года рождения, находясь за рулем автомобиля «Datsun», не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой машиной «Mercedes».
В результате ДТП водитель легкового автомобиля и пассажирка – женщина 1971 года рождения – от полученных травм скончались на месте до приезда скорой помощи.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.