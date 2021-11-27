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Мастера бригады из НАО оштрафовали разлив нефти и гибель рыбы

Собранные следственными органами  Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора  мастеру бригады по транспортировке товарной нефти территориального производственного предприятия. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)  и ч. 1 ст. 250 УК РФ  (загрязнение поверхностных вод, повлекшее причинение существенного вреда рыбным запасам).

 

Следствием и судом установлено, что 17 октября 2020 года при проведении заключительных работ на опасном производственном объекте – участке нефтепровода ЦПС «Южно- Шапкино» - терминал «Харьяга» осужденный, в нарушение разработанной технической документации, дал указание провести работы  по очистке от нефти участка временной линии дюкерного перехода на дренажную задвижку В5 вместо предусмотренной планом дренажной задвижки Д1, при этом указал на необходимость начала подачи давления компрессором в трубу на закрытую дренажную задвижку В5, открыть которую поручил только после образования избыточного давления в трубопроводе. В результате превышения внутреннего давления произошла разгерметизация – разрушение трубопровода,  что повлекло загрязнение нефтепродуктами почвы прибрежной зоны и самого водного объекта рыбохозяйственного значения высшей категории в границах Ненецкого автономного округа – реки Колва в районе Харьягинского нефтяного месторождения, причинившее тяжкие последствия и вред Российской Федерации, почве и водным объектам в размере более 24 миллионов рублей, существенный вред в экологическом отношении при загрязнении реки Колва и существенный вред рыбным запасам.

 

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину полностью.

 

В ходе предварительного следствия ущерб возмещен в полном объеме.

 

Приговором Нарьян-Марского городского суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 240 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.  

26 январь 11:22 | : Происшествия

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