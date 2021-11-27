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Архангелогородец пытался убить собутыльника за неуважение к его уголовному прошлому

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, в том числе за убийство, 38-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство). 

По версии следствия, 24 января 2022 года вечером после совместного употребления спиртных напитков в квартире дома на улице Карла Маркса в городе Архангельске подозреваемый на почве личных неприязненных отношений к 47-летнему хозяину жилища причинил тому множественные ножевые ранения в область живота и грудной клетки и скрылся с места преступления. Благодаря тому, что в квартиру зашел знакомый потерпевшего и вызвал бригаду скорой медицинской помощи, пострадавший остался жив.

После задержания подозреваемый от дачи показаний отказался. Потерпевший после операции пришел в себя и  пояснил следователю, что в ходе распития спиртных напитков гость повел себя агрессивно, стал придираться к словам, которые его, как ранее отбывавшего наказание, якобы  оскорбили. Затем подозреваемый схватил кухонный нож и причинил ему ножевые ранения.

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

26 январь 08:51 | : Происшествия

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