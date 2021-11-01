Кенозерье криминальное. Итоги 2021 года

Государственные инспекторы национальных парков «Кенозерский» и «Онежское Поморье» в 2021 году провели 216 рейдов, изъяли и арестовали 7 транспортных, плавательных средств, одно гладкоствольное оружие, 95 рыболовных сетей, 11 сетных ловушек, 6 запрещённых капканов и 65 килограмм рыбы.
Всего сотрудники Парка выявили 152 правонарушения. В основном, они связаны с незаконным нахождением граждан на территории национальных парков без соответствующих разрешений. За браконьерство рыбы возбуждены три уголовных дела.
Как отметил заместитель директора по охране территории ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» Евгений Буторин, в 2021 году общее количество нарушений осталось примерно на том же уровне, что и в 2020 году.
Нарушители получили административные штрафы на сумму 405 400 рублей, из которых взыскано 308 449 рублей. Также предъявлено пять исков на общую сумму причинённого ущерба водным биологическим ресурсам 833 927 рублей. Возмещено ущерба на сумму 1 млн. 406 тысяч. Все взысканные средства от штрафов и исков поступают в федеральный бюджет РФ.
«Публикуя результаты работы службы охраны территории, мы вовсе не пытаемся создать определённого рода пиар. Но, возможно, глядя на них, люди задумаются, прежде чем нарушать природоохранное законодательство в заповедных территориях», - говорит Евгений Буторин.
В «Онежском Поморье» в 2021 году оперативники Парка совместно с пограничниками задержали нарушителя с внушительным количеством кумжи (78 экземпляров) и огнестрельным оружием. На момент оформления материалов дела в Белом море ещё действовал последний день двухмесячника по охране осенне-нерестующих видов рыб, поэтому размер ущерба увеличился вдвое и составил почти миллион рублей. Гражданин полностью возместил причинённый ущерб.
Продолжает эффективно вестись совместная работа с пограничной службой, сотрудниками Росрыболовства, полицией.
Для обмена опытом и повышения профессиональных качеств инспекторского состава совместно с сотрудниками Водлозерского национального парка неоднократно проводились результативные совместные рейды и обучающие мероприятия на территориях национальных парков «Кенозерский», «Водлозерский» и «Онежское Поморье».
В конце 2021 года общими усилиями коллеги из трёх национальных парков выявили значительное количество правонарушений режима особой охраны территории на Унском участке «Онежского Поморья». Также совместными усилиями они убирали мусор с акватории Унской губы.
Сотрудники Парка в 2021 году ликвидировали несколько лесных пожаров. Первый был предотвращён в Каргопольском секторе Кенозерского национального парка, второй, более крупный, в «Онежском Поморье». Его тушили почти неделю, из-за сильного переменного ветра и труднодоступности территории. Третий пожар был ликвидирован на границе национального парка «Онежское Поморье» и Северодвинского лесничества.
Государственные инспекторы Парка продолжают оказывать помощь людям, которые попадают на территории в трудные и даже опасные для жизни ситуации. В конце года два мужчины ехали на рыбалку, но их мотособака с санями и людьми провалилась под лёд. Выбравшись, они начали замерзать. Госинспекторы вывезли пострадавших до кордона охраны, где была возможность обогреться и просушить одежду, и помогли вытащить их мотобуксировщик на берег.
Проводились собрания с местными жителями Кенозерского национального парка и национального парка «Онежское Поморье» по разъяснению новых правил рыболовства. Эти мероприятия очень важны, особенно в форме диалога, для профилактики возможных правонарушений, которые, порой, совершаются по незнанию и без умысла.
Состав службы охраны Парка постоянно пополняется, в командах оперативных групп появились два новых сотрудника, инспекторы со стажем передают им свой накопленный опыт, приобретённый в этой непростой, многогранной, благородной и интересной работе.