В Няндомском районе пьяные покатушки на снегоходе закончились травмой ребенка

5 декабря около 19:00 в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на пересечении улиц Школьная и Центральная в поселке Шестиозерский.
По имеющимся данным, мужчина 1980 года рождения, управляя снегоходом «Ямаха», потерял контроль над движением и, съехав в кювет, столкнулся со столбом. В результате ДТП пассажир транспортного средства – 8-летний мальчик – с травмами госпитализирован.
Установлено, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях, в том числе по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Управление транспортным средством водителем, находившимся в состоянии опьянения). Мужчине грозит лишение права управления транспортными средствами, а также крупный штраф.
Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.