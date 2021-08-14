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В Няндомском районе пьяные покатушки на снегоходе закончились травмой ребенка

5 декабря около 19:00 в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на пересечении улиц Школьная и Центральная в поселке Шестиозерский.

По имеющимся данным, мужчина 1980 года рождения, управляя снегоходом «Ямаха», потерял контроль над движением и, съехав в кювет, столкнулся со столбом. В результате ДТП пассажир транспортного средства – 8-летний мальчик – с травмами госпитализирован.

Установлено, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях, в том числе по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Управление транспортным средством водителем, находившимся в состоянии опьянения). Мужчине грозит лишение права управления транспортными средствами, а также крупный штраф.

Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.  

 

06 декабрь 11:16 | : Происшествия

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