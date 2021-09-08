Северодвинец так отметил освобождение из колонии, что снова оказался за решеткой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого за преступление против собственности и незаконный сбыт наркотических средств 32-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей).
Следствием установлено, что 23 сентября 2021 года вечером обвиняемого, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, задержали сотрудники ФКУ КП-19 ОУХД УФСИН России по Архангельской области при попытке забросить спиртное на территорию колонии- поселения. Желая избежать привлечения к административной ответственности, обвиняемый высказал в адрес сотрудника УФСИН угрозу применения насилия, сопровождая ее грубой нецензурной бранью. Затем он схватил представителя власти руками за форменную одежду и попытался нанести удар головой по лицу, от которого тот увернулся. При пресечении противоправных действий подозреваемый ударил сотрудника УФСИН, причинив тому физическую боль.
В отношении подследственного, который в 13 часов 23 сентября 2021 года освободился из колонии- поселения, судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСИН России по Архангельской области.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину, раскаялся в содеянном.