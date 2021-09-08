В Онеге дерзкая и пьяная угонщица протаранила сарай

Ночью 27 ноября сотрудниками Госавтоинспекции на улице Привокзальной в городе Онеге был остановлен автомобиль «Kia», который имел механические повреждения. Управлял иномаркой мужчина 1983 года рождения, вместе с ним в машине следовала пассажир – 35-летняя онежанка. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.
В ходе разбирательства было установлено, что указанный автомобиль был угнан.
По имеющимся данным, в этот день владелец «Kia» приехал в гости к знакомым, ключи от машины он оставил на видном месте. После совместного распития спиртного гость уснул. Находившаяся в компании женщина взяла оставленные ключи и решила покататься на автомобиле, однако не справилась с управлением, совершила наезд на хозяйственную постройку. Машина получила механические повреждения. Помочь выйти из ситуации женщина попросила своего знакомого, также вместе с ними употреблявшего ранее спиртные напитки. Примечательно, что у обоих не было права управления транспортными средствами. Мужчина сел за руль и хотел вернуть автомобиль на место, где он был оставлен владельцем, однако был остановлен сотрудниками ГИБДД.
В настоящее время иномарка возвращена владельцу. По факту неправомерного завладения транспортным средством сотрудниками полиции проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.