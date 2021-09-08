Магазин в Холмогорском районе спас от пожара расплавившийся водопровод

Ранним воскресным утром, когда на улице нет ни единого признака рассвета, заметить дым на стороне может только очень ответственный человек. Именно таким человеком и оказалась заведующая магазином, который расположен в пос. Луковецкий Холмогорского района.
Ранним утром женщина вышла из дому, а живёт она совсем рядом с магазином, и почувствовала неладное: внимательно приглядевшись, она поняла, что в подсобном помещении разгорался пожар. Заведующая тут же набрала номер местной пожарной части и вызвала на помощь.
- Пожар затушили на ранней стадии, и ущерб сведён к минимуму, - пояснил начальник Луковецкой пожарной части №84 Борис Кузнецов. - Пламя, которое возникло, расплавило пластиковый водовод, возникла течь, и это обстоятельство также сыграло на руку - нам не пришлось даже подавать воду от автоцистерны.
Причина пожара устанавливается. Помещение магазина никак не задето, и на работу торговой точки инцидент не повлиял.