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В Котласе молодежь поглумилась над взрослыми соседями

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей города Котласа в возрасте 16, 18 и 19 лет, которые, в зависимости от роли и степени участия каждого, подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ (покушение на грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья) и ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в одном из домов в поселке Вычегодский в городе Котласе 19-летний подозреваемый потребовал у 49-летнего соседа отдать ему алкогольные напитки и сигареты. Получив отказ в связи с отсутствием указанного имущества, он ударил мужчину по лицу рукой и покинул квартиру. Через некоторое время вернулся к потерпевшему со своими друзьями. Втроем они руками и ногами нанесли удары по голове и телу потерпевшего и его 53-летнего гостя, требуя сходить в магазин и купить им сигареты и алкоголь.  Старший подозреваемый поджег газету и высказал угрозу уничтожения имущества в квартире  в случае отказа выполнять его требования. Горящую газету он бросил на ногу 53-летнему потерпевшему, причинив тому термический ожог голени.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В ходе следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие его совершению.

В ходе допросов подозреваемые признали свою вину и раскаялись в содеянном.

29 ноябрь 09:56 | : Происшествия

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