Следственный комитет проверяет "Жесть Поморья" на правдивость

Вчера в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» размещена информация о том, что в деревне Сельцо Холмогорского района шугой сорвало понтонный мост через реку Емца, в результате чего несколько населенных пунктов (Мякурье, Пешемское, Рипалово, Усть-Мехреньга, Погост) оказались изолированными от других населенных пунктов. В связи с тем, что происшествие вызвало общественный резонанс, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу инициировано проведение доследственной проверки.
Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего, дать оценку действиям лиц, устанавливающим мост через реку и по результатам проверки принять процессуальное решение.