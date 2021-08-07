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Следственный комитет проверяет "Жесть Поморья" на правдивость

Вчера в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» размещена информация о том, что  в деревне Сельцо Холмогорского района шугой сорвало понтонный мост через реку Емца, в результате чего несколько населенных пунктов (Мякурье, Пешемское, Рипалово, Усть-Мехреньга, Погост) оказались изолированными от других населенных пунктов. В связи с тем, что происшествие вызвало общественный резонанс, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу инициировано проведение доследственной проверки.

Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего, дать оценку действиям лиц, устанавливающим мост через реку и по результатам проверки  принять  процессуальное решение.

26 ноябрь 11:32 | : Происшествия

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