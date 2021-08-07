В воинской части под Новодвинском тушили пожар... которого не было

По сценарию, в результате нарушений требований безопасности при работах с боеприпасами происходит возгорание в хранилище, где складируются артиллерийские боеприпасы совокупной мощностью 200 т в тротиловом эквиваленте. В случае взрыва разлет осколков может составить до 5 км и достигнет близлежащих деревень Приморского района (Ригач, Ширша, Малая Гора, Верхняя Гора) и г. Новодвинска, а все объекты части попадут в зону сплошного поражения. До начала детонации остается примерно 15 минут – именно в это время нужно уложиться пожарным, чтобы ликвидировать возгорание и не допустить взрыва.
Первыми к месту ЧП прибывают ведомственные огнеборцы и медики, которые служат в части. Через несколько минут к ним присоединяются коллеги из пожарных частей Новодвинска, Турдеевска и Катунино. Из хранилища эвакуируют условного пострадавшего с травмами ног. Начинается эвакуация боеприпасов и борьба с огнем. Тушение ведется в том числе и при помощи лафетных стволов производительностью 20 литров воды в секунду. С подачей воды проблем нет – по периметру хранилища расположены пожарные водоемы.
Учения на объектах воинской части в дер. Ригач проводятся регулярно, 4 раза в год. Цели и задачи учений – ознакомление личного состава с объектами части, отработка тушения пожара в условиях повышенной опасности, взаимодействие пожарных различной ведомственной принадлежности – успешно достигнуты.