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В воинской части под Новодвинском тушили пожар... которого не было

Предотвращение взрыва на складе с боеприпасами – по такой легенде пожарные отработали учения на территории воинской части в дер. Ригач.

По сценарию, в результате нарушений требований безопасности при работах с боеприпасами происходит возгорание в хранилище, где складируются артиллерийские боеприпасы совокупной мощностью 200 т в тротиловом эквиваленте. В случае взрыва разлет осколков может составить до 5 км и достигнет близлежащих деревень Приморского района (Ригач, Ширша, Малая Гора, Верхняя Гора) и г. Новодвинска, а все объекты части попадут в зону сплошного поражения. До начала детонации остается примерно 15 минут – именно в это время нужно уложиться пожарным, чтобы ликвидировать возгорание и не допустить взрыва.

Первыми к месту ЧП прибывают ведомственные огнеборцы и медики, которые служат в части. Через несколько минут к ним присоединяются коллеги из пожарных частей Новодвинска, Турдеевска и Катунино. Из хранилища эвакуируют условного пострадавшего с травмами ног. Начинается эвакуация боеприпасов и борьба с огнем. Тушение ведется в том числе и при помощи лафетных стволов производительностью 20 литров воды в секунду. С подачей воды проблем нет – по периметру хранилища расположены пожарные водоемы.

Учения на объектах воинской части в дер. Ригач проводятся регулярно, 4 раза в год. Цели и задачи учений – ознакомление личного состава с объектами части, отработка тушения пожара в условиях повышенной опасности, взаимодействие пожарных различной ведомственной принадлежности – успешно достигнуты.  

26 ноябрь 08:41 | : Происшествия

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