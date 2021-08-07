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«Дача горит!». При пожаре в Приморском районе сгорела бабушка

– Дача горит! СНТ «Ильма», Приморский район. Там внутри бабушка старая! – звонок в службу-112 поступил вчера в 14.23. – Ой, скорее, пожалуйста! Там ещё двое взрослых людей внутри должны быть.


По словам заявительницы, дом уже был охвачен пламенем изнутри. Через некоторое время о пожаре сообщил мужчина, наблюдавший дым за несколько линий от места происшествия.


На место были направлены пожарные из 2-й пожарно-спасательной части и Специализированной пожарно-спасательной части им. Героя Советского Союза В.М. Петрова.


На момент прибытия пожарных двоим жильцам горящего дома, женщине 1970 г.р. и ее мужу 1961 г.р., удалось выбраться на улицу. Внутри оставалась 84-летняя хозяйка.


Пожар был на такой стадии, что речь о спасении уже не шла – тело бабушки пожарные обнаружили в ходе тушения.


Мужчина и женщина госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения.


Дачный дом выгорел изнутри. Что стало причиной пожара – сейчас выясняют пожарные дознаватели и сотрудники правоохранительных органов.


25 ноябрь 07:32 | : Происшествия

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