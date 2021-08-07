Девушка из Исакогорки долго била подругу топором по голове из-за долга

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 19-летней жительницы города Архангельска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
По версии следствия, 23 ноября 2021 года утром подозреваемая в ходе возникшего конфликта из-за невозвращенного, по утверждению подозреваемой, долга нанесла своей 21-летней подруге множественные удары топором по голове, причинив последней своими действиями тяжелую черепно-мозговую травму, после чего вызвала скорую медицинскую помощь. Девушка для оказания квалифицированной медицинской помощи доставлена в лечебное учреждение г. Архангельска.
В ходе проведенных сотрудниками полиции совместных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая задержана.
Как пояснила задержанная, убивать подругу не хотела.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.