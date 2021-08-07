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Жителя Котласа погубил родной колодец

20 ноября 2021 года утром при ведении работ на приусадебном участке в г. Котласе при копке колодца для воды произошло смещение почвенного слоя, которым засыпало 35 летнего мужчину, находящегося внизу. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

 

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

24 ноябрь 08:59 | : Происшествия

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