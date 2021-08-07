«Мы тут на льдине». Житель Лешуконского подшутил над спасателями и попал на деньги

О глупой шутке взрослого человека, которая облегчит его карманы, рассказала служба arh 112:
- Ага... Мы на льдине сидим! Можете вертолёт прилететь? - сразу взял быка за рога мужской голос (авторский стиль запроса бережно сохранён в записи Службы-112).
- Мы на льдине сидим! Можете нас в Лешуконский район прилететь? Мы провались под лёд, а сейчас на льдине сидим.
Для человека, провалившегося под лёд, да сумевшего выбраться, голос звонящего был, мягко говоря, не свойственный. Не хватало разве только речёвку добавить «Мы бодры, веселы!..» Но дело оператора Службы-112 искать пути решения проблемы, а не строить предположения, бодрый голос или не очень. На предполагаемое место происшествия начали собираться медики.
- Нас понесло, дальше этого... Березника. Вашка двинулась, лодка утонула, мы втроём вот сидим на льдине. Вымокли все, искупались. Продукты? - Всё утонуло. Вымокшие, конечно... Скорая нужна, нам двоим - переохлаждение.
На фоне звонка слышно, как рядом кто-то привычно бубнит на русском матерном.
- О, подождите, сейчас вижу кто-то на берегу есть! Сейчас перезвоню!
Спустя несколько минут бодрый лешуконец и правда позвонил в Службу-112 с радостной вестью:
- Нас спасли, на лодке товарищи из Заручья приплыли! Всё хорошо!
- А вы что тут, решили в шутки поиграть? Вы ранее звонили, телефон проверяли. Теперь с полицией будете разбираться.
- Ну и чё проверяли? Какая полиция-то приедет? - возмутился было «спасённый со льда».
Но ответить за свои слова великовозрастному шутнику действительно придётся.
Как пояснили в отделе полиции с. Лешуконское, с «шутником» проведена беседа. Это мужчина в возрасте под 60 лет, с его слов, решил пошутить, когда в пьяной компании стало скучно. Был составлен административный протокол по статье 19.13 КоАП РФ, и заскучавший было гражданин теперь обязан выплатить штраф за заведомо ложный вызов спецслужб.