Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Суровый архангельский пенсионер чуть не забил сына гаечным ключом и сам ушел из жизни

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 61-летнего жителя города Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 16 ноября 2021 года днем в ходе возникшего конфликта подозреваемый нанес своему 26-летнему сыну не менее 10 ударов по голове гаечным ключом, причинив последнему своими действиями тяжелую черепно-мозговую травму. Мужчина остался жив благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи. Потерпевший прооперирован и находится в больнице.

Как установлено, причиной конфликта явились длительные неприязненные отношения отца с сыном.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

После возбуждения уголовного дела, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемый в одном из гаражей добровольно ушел из жизни.

19 ноябрь 12:19 | : Происшествия

Главные новости


Тарифы на проезд в Архангельске и Северодвинске будут повышать. Другого выхода нет
Архангельская область: хроники обезлюживания

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2021 (225)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20