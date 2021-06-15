Суровый архангельский пенсионер чуть не забил сына гаечным ключом и сам ушел из жизни

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 61-летнего жителя города Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
По версии следствия, 16 ноября 2021 года днем в ходе возникшего конфликта подозреваемый нанес своему 26-летнему сыну не менее 10 ударов по голове гаечным ключом, причинив последнему своими действиями тяжелую черепно-мозговую травму. Мужчина остался жив благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи. Потерпевший прооперирован и находится в больнице.
Как установлено, причиной конфликта явились длительные неприязненные отношения отца с сыном.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.
После возбуждения уголовного дела, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемый в одном из гаражей добровольно ушел из жизни.