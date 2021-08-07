Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Нарьян-Маре молодой альфонс задушил 70-летнюю сожительницу

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 35-летнему жителю города Нарьян-Мара. Он признан виновным  в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111  УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Напомним, что 4 июня 2021 года днем в подъезде жилого дома по улице Заводская в городе Нарьян-Маре обнаружено тело 69-летней  женщины с признаками насильственной смерти.  В ходе судебно- медицинского исследования тела установлено, что ее смерть наступила в результате удушения.

Следствием и судом установлено, что 4 июня 2021 года в процессе совместного употребления спиртных напитков сожительница стала предъявлять претензии осужденному по поводу его проживания на ее пенсию. Он попросил ее покинуть его квартиру, пенсионерка отказалась. В порыве гнева он схватил ее за шею и вытолкнул в коридор, причинив в результате своих действий травму шеи, повлекшую смерть потерпевшей. Наступления ее смерти не желал.

         Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

 

15 ноябрь 12:49 | : Происшествия

Главные новости


Архангельская область: хроники обезлюживания
Женщина твоего кошмара в «Медее» Александра Зельдовича

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2021 (168)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20