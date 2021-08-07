В Нарьян-Маре молодой альфонс задушил 70-летнюю сожительницу

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 35-летнему жителю города Нарьян-Мара. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Напомним, что 4 июня 2021 года днем в подъезде жилого дома по улице Заводская в городе Нарьян-Маре обнаружено тело 69-летней женщины с признаками насильственной смерти. В ходе судебно- медицинского исследования тела установлено, что ее смерть наступила в результате удушения.
Следствием и судом установлено, что 4 июня 2021 года в процессе совместного употребления спиртных напитков сожительница стала предъявлять претензии осужденному по поводу его проживания на ее пенсию. Он попросил ее покинуть его квартиру, пенсионерка отказалась. В порыве гнева он схватил ее за шею и вытолкнул в коридор, причинив в результате своих действий травму шеи, повлекшую смерть потерпевшей. Наступления ее смерти не желал.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.