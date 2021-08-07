Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Мезенском районе замыкание электропроводки убило пенсионера

10.11.2021  ночью в  доме, расположенном в с. Койда Мезенского района, произошло возгорание. Сотрудниками пожарной части на месте пожара обнаружено тело 70-летнего мужчины. Предварительная причина смерти - отравление продуктами горения. По данному факту Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшего и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

Рассматривается версия, что пожар произошел в результате замыкания электропроводки в доме.

 

 

12 ноябрь 11:48 | : Происшествия

Главные новости


От лося до Ленина, или Красные лицемеры
Россия становится Арктической сверхдержавой

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2021 (140)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20