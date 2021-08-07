В Мезенском районе замыкание электропроводки убило пенсионера

10.11.2021 ночью в доме, расположенном в с. Койда Мезенского района, произошло возгорание. Сотрудниками пожарной части на месте пожара обнаружено тело 70-летнего мужчины. Предварительная причина смерти - отравление продуктами горения. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.
Рассматривается версия, что пожар произошел в результате замыкания электропроводки в доме.