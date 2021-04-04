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Попытка суицида после убийства на острове Кего

Вчера утром на лестничной площадке одного из домов по улице КЛДК в городе Архангельске обнаружено тело 37-летнего мужчины с ножевыми ранениями в области груди и шеи.  От указанного дома в больницу с ножевым ранением живота  был госпитализирован ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 46-летний местный житель. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, проводятся допросы.

По предварительной версии, 46-летний мужчина в ходе совместного употребления спиртных напитков и возникшей ссоры причинил ножевые ранения 37-летнему знакомому, после чего предпринял попытку добровольно уйти из жизни. Установить мотив его действий пока не представилось возможным, так как он неконтактен и не может принимать участия в следственных действиях.  

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу г.Архангельск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

06 сентябрь 12:09 | : Происшествия

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