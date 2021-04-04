Попытка суицида после убийства на острове Кего

Вчера утром на лестничной площадке одного из домов по улице КЛДК в городе Архангельске обнаружено тело 37-летнего мужчины с ножевыми ранениями в области груди и шеи. От указанного дома в больницу с ножевым ранением живота был госпитализирован ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 46-летний местный житель. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, проводятся допросы.
По предварительной версии, 46-летний мужчина в ходе совместного употребления спиртных напитков и возникшей ссоры причинил ножевые ранения 37-летнему знакомому, после чего предпринял попытку добровольно уйти из жизни. Установить мотив его действий пока не представилось возможным, так как он неконтактен и не может принимать участия в следственных действиях.
Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу г.Архангельск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.