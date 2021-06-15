В Лешукони пьяный водитель сбил двух пешеходов, идущих по обочине

В пункт полиции по Лешуконскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. По предварительной информации, около 21.23 у дома 22 по улице Ущельская в селе Лешуконское 30-летний водитель с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Шевроле», выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на двигающихся по обочине дороги пешеходов - мужчину 1985-го и женщину 1980-го годов рождения.
Оба пострадавших доставлены в больницу.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
В отношении водителя составлен административный протокол по части 2 статьи 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
Предполагаемый виновник ДТП задержан в административном порядке до рассмотрения материалов в мировом суде.
В случае, если будет установлено, что пострадавшим причинен тяжкий вред здоровью, водитель будет привлечен уже к уголовной ответственности. Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.