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В Устьянском районе охотник за черметом убил напарника табуреткой

15 августа 2021 года в квартире дома в поселке Квазеньга Устьянского района обнаружено тело 27-летнего мужчины со следами побоев. В ходе судебно- медицинской экспертизы установлено, что его смерть наступила в результате тупой закрытой травмы головы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.4 ст.111  УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в избиении потерпевшего задержан его 34-летний знакомый.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что 14 августа 2021 года в гостях в компании употреблял спиртные напитки.  Там встретил потерпевшего, который ранее ему обещал показать, где закопаны рельсы, которые можно сдать в металлолом. Из-за того, что потерпевший стал объяснять, что рельсы уже выкопали, разозлился, и нанес тому два удара деревянным табуретом по голове. Пострадавший завалился на диван, а он в компании с односельчанами продолжил употреблять спиртные напитки.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

19 август 12:10 | : Происшествия

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