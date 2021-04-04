В Котласе задержан квартирный вор, обокравший пенсионера

2 августа в дежурную часть ОМВД России «Котласский» поступило сообщение том, что из квартиры, принадлежащей 80-летнему пенсионеру, было похищено 200 тысяч рублей.
На место преступления незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции. По горячим следам сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался нигде не работающий 50-летний котлашанин.
Установлено, что в дневное время мужчина через незапертую дверь проник в квартиру потерпевшего. Предполагая, что у пенсионера может храниться большая сумма денег, он обыскал дом и в одной из комнат нашел сумку с накоплениями. В момент совершения преступления потерпевший спал в соседней комнате и не слышал, как кто-то вошел в квартиру.
В настоящее время часть похищенных денежных средств изъята и вскоре будет передана пенсионеру.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется следствие.