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Чтоб неповадно было: телефонный лжетеррорист будет принудительно отбывать наказание в медучреждении

К жителю Архангельской области, сообщившему о минировании органов государственной власти, судом применены принудительные меры медицинского характера, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ по Архангельской области.

Следственным отделением РУФСБ России по Архангельской области в отношении 39-летнего жителя Холмогорского района Архангельской области расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти).

Следствием установлено, что в целях дестабилизации деятельности органов государственной власти обвиняемый разместил в сети «Интернет» на личной странице социальной сети «ВКонтакте» заведомо ложные сообщения о минировании зданий и применении насильственных действий к представителям государственных структур.

При производстве осмотра у мужчины изъяты средства совершения преступления. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, после чего в связи с диагностированием у него психического расстройства он был переведен в психиатрический стационар.

13.07.2021 Холмогорский районный суд Архангельской области признал мужчину причастным к совершению запрещенного уголовным законом существенно опасного деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ, и применил к нему принудительную меру медицинского характера.

Решение суда вступило в законную силу.

РУ ФСБ по Архангельской области напоминает: за преступления, предусмотренные частью 3 статьи 207 УК РФ, судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет.

 

29 июль 11:21 | : Происшествия

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