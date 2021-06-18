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В алкомаркете Северодвинска задержан еще один вороватый халявщик

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, прибывшие в один из продуктовых магазинов Северодвинска в связи со срабатыванием кнопки тревожной сигнализации, задержали местного жителя, подозреваемого в краже элитного алкоголя, совершённой несколькими днями ранее.

 

Накануне в 15:28 сотрудникам Северодвинского филиала вневедомственной охраны Росгвардии поступило указание дежурного проследовать в магазин на улице Ломоносова, где сработала тревожная сигнализация. На месте к сотрудникам обратились работники охраняемого объекта и указали на гражданина, который, с их слов, 20 июля совершил кражу двух бутылок алкоголя элитных марок на сумму более 2,5 тыс. рублей и скрылся в неизвестном направлении. После установления личности мужчину 1984 года рождения задержали и для дальнейшего разбирательства передали полицейским.

 

Известно, что в ноябре прошлого года задержанный освободился из мест лишения свободы по УДО, неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности, в том числе за совершение имущественных преступлений и незаконный оборот наркотических средств.

25 июль 09:10 | : Происшествия

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