Архангельские пожарные помогают в тушении лесных пожаров в Карелии

Руководитель Карелии Артур Парфенчиков попросил помощи в борьбе с лесными пожарами. В пресс-службе правительства республики сообщили, что он обратился к руководству МЧС России и главам соседних регионов.
При этом запланированную на понедельник поездку в Москву Парфенчиков отменил. Как напоминает издание «Петрозаводск говорит», жители республики в соцсетях давно уже просят власти обратиться к федералам.
В МЧС России откликнулись на просьбу Карелии и направили в республику колонну Невского спасательного центра. Она выдвинулась 18 июля, в составе формирования 100 бойцов и 13 единиц техники.
В разные районы Карелии уже прибывают пожарные из Архангельской и Мурманской областей. Их отправят в Сегежский и Пряжинский районы. Кроме того, прибудут пожарные из Вологодской области. Также в регион направили пожарные поезда.
Так, сегодня, 19 июля, в Карелию прибыли 8 пожарных-десантников из Архангельска. Они сразу поехали на пожар в Пряжинском районе. Доставивший их самолет улетел в Архангельск для того, чтобы привезти остальных десантников-пожарных. Всего в Карелии будут работать 23 человека из Архангельской области, сообщили в правительстве республики. Об этом сообщают наши коллеги – сетевое издание «Столица на onego.ru».
Ранее глава Карелии поручил составить план тушения пожаров.
На селекторном совещании в ЦУКС МЧС РК глава администрации Суоярвского района заявил, что сегодня около полудня на пожар в районе поселка Найстенъярви прибудут порядка 100 бойцов внутренних войск из Санкт-Петербурга, а также 13 единиц техники. Накануне из этого населенного пункта эвакуировали около 500 человек. По состоянию на 10 часов, Найстенъярви защищен от огня силами сводного отряда пожарных республики, сообщает издание «Республика».