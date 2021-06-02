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Архангельские пожарные помогают в тушении лесных пожаров в Карелии

Руководитель Карелии Артур Парфенчиков попросил помощи в борьбе с лесными пожарами. В пресс-службе правительства республики сообщили, что он обратился к руководству МЧС России и главам соседних регионов.

При этом запланированную на понедельник поездку в Москву Парфенчиков отменил. Как напоминает издание «Петрозаводск говорит»,  жители республики в соцсетях давно уже просят власти обратиться к федералам.

В МЧС России откликнулись на просьбу Карелии и направили в республику колонну Невского спасательного центра. Она выдвинулась 18 июля, в составе формирования 100 бойцов и 13 единиц техники.

В разные районы Карелии уже прибывают пожарные из Архангельской и Мурманской областей. Их отправят в Сегежский и Пряжинский районы. Кроме того, прибудут пожарные из Вологодской области. Также в регион направили пожарные поезда.

Так, сегодня, 19 июля, в Карелию прибыли 8 пожарных-десантников из Архангельска. Они сразу  поехали на пожар в Пряжинском районе. Доставивший их самолет улетел в Архангельск для того, чтобы привезти остальных десантников-пожарных. Всего в Карелии будут работать 23 человека из Архангельской области, сообщили в правительстве республики. Об этом сообщают наши коллеги – сетевое издание «Столица на onego.ru».

Ранее глава Карелии поручил составить план тушения пожаров.

На селекторном совещании в ЦУКС МЧС РК глава администрации Суоярвского района заявил, что сегодня около полудня на пожар в районе поселка Найстенъярви прибудут порядка 100 бойцов внутренних войск из Санкт-Петербурга, а также 13 единиц техники. Накануне из этого населенного пункта эвакуировали около 500 человек. По состоянию на 10 часов, Найстенъярви защищен от огня силами сводного отряда пожарных республики, сообщает издание «Республика».

19 июль 15:55 | : Происшествия

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