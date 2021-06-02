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В Плесецком районе местный "Каин" получил 5 лет строгого режима

 Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за кражи 37-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

Следствием и судом установлено, что 19 июня 2020 года днем в подъезде жилого дома по улице Чапыгина в поселке Плесецк осужденный из личной неприязни к 38-летнему брату, с которым у него произошел словесный конфликт, нанес ему не менее четырех ударов ножом в область груди и бедра. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался  жив.

В ходе допроса  обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что в квартиру, в которой он проживает вместе с матерью, пришел родной брат, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, и стал ему высказывать претензии по поводу проживания с ним сожительницы. Из-за квартирного вопроса между ними произошла словесная ссора. В порыве гнева он догнал брата на  лестничной площадке и ударил его ножом, но убивать брата не хотел и наступления его смерти не желал.  В ходе судебного заседания он также пояснил, что хотел обезвредить и напугать брата, который в нетрезвом состоянии скандалил, умысла не убийство не имел.

         Приговором Плесецкого районного суда Архангельской области ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого  режима.

 

16 июль 09:28 | : Происшествия

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