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Северодвинские полицейские гонялись за пьяным водителем на лодке

В Архангельской области ранним утром наряд дорожно-патрульной службы ГИБДД Северодвинска на проспекте Мира заметил автомобиль, двигавшийся в направлении проспекта Бутомы.

Характер вождения транспортного средства вызвал у стражей правопорядка подозрение. Требование полицейских об остановке водитель проигнорировал. Напротив, он прибавил скорость и попытался скрыться.

Автоинспекторы начали преследование. Вскоре нарушитель остановил автомобиль около гаражного кооператива на берегу залива и, бросив транспортное средство, побежал к воде. Не оставляя надежды уйти от преследования, нарушитель поплыл к противоположному берегу.

Подозревая, что убегающий водитель явно нетрезв, а значит плавание для него небезопасно, полицейские не растерялись и обратились за помощью к местному рыбаку. Попросив у него вёсельную лодку, они отправились вслед за нарушителем.

Проплыв около пятидесяти метров, мужчина стал терять силы. Инспекторы ГИБДД помогли ему забраться в лодку и доставили на берег. Из одежды на нём оказался один носок.

Полицейские попросили мужчину одеться, после чего предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Как и предполагали стражи правопорядка, алкотестер подтвердил наличие у водителя средней степени опьянения.

В отношении любителя пьяной езды и плавания сотрудниками ГИБДД составлено пять протоколов об административных правонарушениях, в том числе за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства.

Нарушителю грозит крупный штраф и лишение права управления транспортными средствами на срок до двух лет. 

15 июль 13:21 | : Происшествия

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