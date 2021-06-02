Северодвинские полицейские гонялись за пьяным водителем на лодке

В Архангельской области ранним утром наряд дорожно-патрульной службы ГИБДД Северодвинска на проспекте Мира заметил автомобиль, двигавшийся в направлении проспекта Бутомы.
Характер вождения транспортного средства вызвал у стражей правопорядка подозрение. Требование полицейских об остановке водитель проигнорировал. Напротив, он прибавил скорость и попытался скрыться.
Автоинспекторы начали преследование. Вскоре нарушитель остановил автомобиль около гаражного кооператива на берегу залива и, бросив транспортное средство, побежал к воде. Не оставляя надежды уйти от преследования, нарушитель поплыл к противоположному берегу.
Подозревая, что убегающий водитель явно нетрезв, а значит плавание для него небезопасно, полицейские не растерялись и обратились за помощью к местному рыбаку. Попросив у него вёсельную лодку, они отправились вслед за нарушителем.
Проплыв около пятидесяти метров, мужчина стал терять силы. Инспекторы ГИБДД помогли ему забраться в лодку и доставили на берег. Из одежды на нём оказался один носок.
Полицейские попросили мужчину одеться, после чего предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Как и предполагали стражи правопорядка, алкотестер подтвердил наличие у водителя средней степени опьянения.
В отношении любителя пьяной езды и плавания сотрудниками ГИБДД составлено пять протоколов об административных правонарушениях, в том числе за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства.
Нарушителю грозит крупный штраф и лишение права управления транспортными средствами на срок до двух лет.