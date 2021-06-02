Утром под Северодвинском рейсовый автобус "победил" "ВАЗ", есть жертва

Сегодня около 7:10 в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на трассе М-8 «подъезд к городу Северодвинску» в районе деревни Шихариха.
По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь из Северодвинска в Архангельск, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с маршрутным пассажирским автобусом.
В результате ДТП водитель «ВАЗ» от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажир легкового автомобиля госпитализирован. В автобусе никто не пострадал.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.