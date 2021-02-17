Полиция просит откликнуться пострадавших от вельского вымогателя

Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Архангельской области при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» в городе Вельске задержан подозреваемый в серии вымогательств денежных средств – местный житель 1972 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной и административной ответственности.
Как следует из материалов уголовного дела, в марте 2016 года мужчина, угрожая применением насилия и распространением несоответствующих действительности порочащих сведений, потребовал от юноши, являющегося сиротой, передачи полумиллиона рублей. Этой суммы у пострадавшего не было, поэтому злоумышленник предложил приватизировать и продать квартиру, предоставленную молодому человеку как сироте из специализированного жилищного фонда. До того момента,пока квартира не будет продана, подозреваемый потребовал отдавать ему всю заработную плату. Опасаясь за свою репутацию, юноша в течение четырех лет передал злоумышленнику более полутора миллионов рублей. Противоправные действия были пресечены сотрудниками полиции.
Следственным отделом ОМВД России по Вельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены еще три потерпевших от аналогичных противоправных действий фигуранта. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
У сотрудников полиции есть основания полагать, что потерпевших может быть больше.
Если Вы или Ваши близкие пострадали от действий данного гражданина, обратитесь в органы внутренних дел по телефонам: 8 (818) 36-634-03, 8 (818) 36-637-02, 8 (8182) 21-69-79.