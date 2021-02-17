В Поморье 13 детей выпали из окна с начала года. Как этого избежать

Вчера вечером в столице Поморья произошел очередной случай падения ребенка из окна. Трехлетний мальчик упал с 4-го этажа многоквартирного дома.
По предварительной информации, мама находилась в комнате вместе с ребенком. Она отвлеклась буквально на минуту, а когда повернулась к малышу, его уже не было. Предположительно, мальчик забрался на подоконник и оперся на москитную сетку, которая выпала под его весом.
Ребенок в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию. По факту падения ребенка сотрудниками полиции проводится проверка.
В Архангельской области с начала года это уже 13 случай падения ребенка из окна дома. Ранее аналогичные происшествия были зафиксированы в городах Архангельск, Северодвинск, Каргополь, а также Вельском, Котласском и Няндомском районах.
Сотрудники УМВД России по Архангельской области в очередной раз обращаются ко всем родителям и родственникам несовершеннолетних детей с просьбой предпринимать необходимые меры предосторожности:
- Ни при каких обстоятельствах не оставляйте детей одних, тем более в помещениях, где открыты окна и балконные двери;
- Используйте устройства, ограничивающее свободное открывание окон – так называемый «детский» замок;
- Исключите возможность малышам забраться на подоконники. Помните, что москитные сетки, установленные в оконных проемах, воспринимаются детьми как ложная защита. Малыши опираются на сетку, и она падает под весом ребенка, что неизменно приводит к трагедии.
Берегите своих детей!