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Гибелью архангелогодки в ДТП с участием реанимобиля разбираются следователи

Следственным управлением УМВД России по городу Архангельску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщалось ранее, 3 июля около 15.15 на перекрестке улиц Тимме – Воскресенская 46-летний водитель автомобиля «скорой помощи», двигаясь по улице Воскресенская на запрещающий сигнал светофора с включенными спецсигналами, допустил столкновение с автомобилем «Нива», под управлением мужчины 1984 года рождения. Отечественный автомобиль двигался по улице Тимме на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП «Ниву» вынесло на тротуар, где произошел наезд на женщину-пешехода 1970 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

В ходе следствия будет установлена степень вины участников ДТП. В настоящее время назначены необходимые экспертизы.

 

05 июль 15:45 | : Происшествия

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