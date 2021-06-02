В Архангельске спор любовников о технике чистки картофеля закончился поножовщиной

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 44-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Следствием установлено, что 31 января 2021 года утром по месту жительства по улице Воронина в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта на бытовой почве с силой бросил в голову 45-летней сожительнице нож, который не воткнулся, а упал на пол. Затем он поднял нож и нанес им не менее 14 ударов в область головы и тела потерпевшей. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавшая осталась жива.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что сожительница стала ему предъявлять претензии, что он при чистке картофеля срезает слишком толсто кожуру. На почве личной неприязни он ударил сожительницу ножом, но наступления ее смерти не желал.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.