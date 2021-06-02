12-летняя непослушная девочка сегодня утонула в Северной Двине

Сегодня в реке Северная Двина в районе поселка Хетово Виноградовского района утонула 12-летняя девочка. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По предварительным данным, сегодня утром девочка вместе с другом поехала кататься на велосипеде. Без разрешения взрослых она ушла на реку и стала купаться, а ее друг уехал на велосипеде.
В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти несовершеннолетней, тело которой извлечено из воды.
Несмотря на неоднократные предупреждения о необходимости обеспечения безопасности во время купания и контроля взрослых за детьми у воды, с наступлением тепла и началом купального сезона продолжают гибнуть люди.
Следственное управление обращает особое внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности на водоемах. Нельзя оставлять детей без присмотра взрослых, следует исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии.