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12-летняя непослушная девочка сегодня утонула в Северной Двине

Сегодня в реке Северная Двина в районе поселка Хетово Виноградовского района утонула 12-летняя девочка. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, сегодня утром девочка вместе с другом поехала кататься на велосипеде. Без разрешения взрослых она ушла на реку и стала купаться, а ее друг уехал на велосипеде.

В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти несовершеннолетней, тело которой извлечено из воды.  

Несмотря на неоднократные предупреждения о необходимости обеспечения безопасности во время купания и контроля взрослых за детьми у воды, с наступлением тепла и началом купального сезона продолжают гибнуть люди.

Следственное  управление обращает особое внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности на водоемах. Нельзя оставлять детей без присмотра взрослых, следует исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии.

 

28 июнь 15:24 | : Происшествия

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