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Зверюга-отчим из Онежского района получил 5 лет строгого режима

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора  ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности 30-летнему жителю Онежского района. Он признан виновным  в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию  несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствием и судом установлено, что в период с ноября 2020 года по февраль 2021 года  осужденный грубо обращался с 6-летней дочерью супруги, систематически наносил девочке побои руками и ремнем, причиняя своими действиями физические и психические страдания. Поводом для телесных наказаний служили  взятые без спроса вещи и ненадлежащий присмотр за младшей сестрой.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал и объяснил свои действия методами воспитания.

 Уголовное дело было возбуждено после обращения в правоохранительные органы соседей, обративших внимание на синяки и кровоподтеки у девочки.  В настоящее время ребёнок находится в специализированном центре.

         Приговором Онежского городского суда ему по совокупности преступлений и приговоров назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал с осужденного в пользу несовершеннолетней потерпевшей в возмещение морального вреда, причиненного преступлением, 100 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

15 июнь 08:46 | : Происшествия

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