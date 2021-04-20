Архангельские поджигатели с переулка Водников отправляются на скамью подсудимых

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению двух жителей областного центра в возрасте 33 и 36 лет. Они, в зависимости от роли
и степени участия каждого, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога и повлекшее иные тяжкие последствия), исполнитель поджогов также обвиняется по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража,
с причинением значительного ущерба, с незаконным проникновением
в жилище).
Напомним, что в 2020 году в центре города Архангельска в жилых деревянных домах, расположенных в одном квартале, произошли возгорания. Органы полиции установили, что имела место серия умышленных поджогов, повлекших повреждение имущества граждан и МО «Город Архангельск».
В результате следственно-оперативных действий поджигателя удалось задержать. В связи с тем, что уголовное дело вызвало общественный резонанс, прокуратурой поручено производство предварительного следствия региональным органам Следственного комитета России.
Следствием установлено, что обвиняемый, оказывающий услуги
по копке (выторофке) котлованов для последующей застройки, решил организовать освобождение земельного участка, неверно трактуя для себя коммерческие интересы застройщиков. Он обратился к 36-летнему архангелогородцу, страдающему алкоголизмом, с предложением за денежное вознаграждение совершить поджоги нескольких деревянных домов.
Для отведения подозрения о плановом повреждении домов, исполнитель
должен был инсценировать поджоги других домов. При этом организатор преступления сообщил непосредственному исполнителю, что для признания дома аварийным и его расселения, достаточно повредить его кровлю. В результате за поджоги исполнитель получил денежное вознаграждение в размере 68 тысяч рублей, продукты питания, а жильцы трех домов № 6, 8 и 10 по переулку Водников в городе Архангельске лишились жилья и своего имущества на общую сумму более 30 миллионов рублей.
Непосредственный исполнитель поджогов также обвиняется в краже имущества жильцов одного из домов, которые были вынуждены покинуть свое жилище после пожара. Из квартиры потерпевшего он вынес продукты питания, телефон, телевизоры на общую сумму более 28 тысяч рублей.
С похищенным имуществом с места преступления он скрылся, распорядившись им по своему усмотрению.
В ходе допросов обвиняемые признали свою вину.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи
с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.