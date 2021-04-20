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Пенсионер из Плесецка резал знакомых и воровал у родных

 Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 61-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных  ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство) и п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).

Следствием и судом установлено, что 19 ноября 2019 года в гостях в поселке Плесецк между осужденным, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и ранее незнакомым потерпевшим произошел словесный конфликт. Осужденный, в ответ на оскорбления,  нанес потерпевшему не менее 3 ударов ножом в область шеи. Благодаря вмешательству их знакомых и своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался  жив.

 Также осужденный, дождавшись пока его сестра уйдет на работу, а ее сын на учебу,  похитил из их квартиры ноутбук с компьютерной мышью стоимостью более 15 тысяч рублей. С похищенным с места преступления скрылся, распорядившись им по своему усмотрению.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый признал свою вину частично. Он пояснил следователю, что в процессе совместного употребления спирта он рассказывал об отбывании наказания в местах лишения свободы, а потерпевший его  оскорбил, поэтому он ударил его ножом, но убивать не хотел. В части хищения ноутбука у сестры свою вину признал в полном объеме.

         Приговором Плесецкого районного суда Архангельской области ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

 

11 июнь 08:56 | : Происшествия

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