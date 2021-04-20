На ключевом объекте «РВК-Архангельск» ликвидировали условный пожар

На Центральных очистных сооружениях водопровода (ЦОСВ) «РВК-Архангельск» прошли совместные учения Архангельской областной службы спасения и специализированной пожарно-спасательной части Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Архангельской области.
«Учения проводились в рамках плана мероприятий по пожарной безопасности предприятия, чтобы поддерживать у персонала ЦОСВ навыки уверенных действий при возникновении возможного пожара, его локализации и ликвидации. Кроме того, нам важно было отработать слаженность с профессиональными подразделениями государственной противопожарной службы», - рассказал ведущий специалист по противопожарной профилактике «РВК-Архангельск» Евгений Чехачев.
Местом локализации учебного возгорания на ЦОСВ было выбрано здание электролизных установок, построенное в 2011 году. Здесь готовится раствор гипохлорита натрия для обеззараживания и очистки воды. В здании два этажа, металлическая кровля и вентиляционные каналы. На момент ликвидации условного возгорания там находился один «пострадавший», который был успешно эвакуирован из здания и передан медикам.
Как отметили сотрудники МЧС, руководившие учениями, для них это первый опыт действий на объекте водоподготовки, и в тушении такого пожара есть свои нюансы.
«Нам было важно отработать действия наших пожарных расчетов на месте, чтобы учесть все особенности, просчитать время, эвакуировать людей и вывести «пострадавших». Также многое зависит от того, как на объекте организовано водоснабжение, пожарные гидранты. В целом, по результатам учений наши подразделения готовы к работе в условиях пожара на подобных объектах, у нас для этого есть все необходимое оборудование. Действия личного состава пожарно-спасательных подразделений были слаженными», - прокомментировал итоги учений врио начальника Первого пожарно-спасательного отряда, капитан внутренней службы Виктор Заболотный.