Северодвинец Горцев изуродовал лицо своей знакомой

Заместителем прокурора г. Северодвинска в суд направлено уголовное дело в отношении ранее судимого Сергея Горцева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с применением предмета, используемого в качестве оружия)
Согласно предъявленному обвинению Горцев 24.10.2020, находясь в состоянии опьянения в подъезде жилого дома по ул. Торцева в г. Северодвинске, нанес своей знакомой удар ножом в лицо, причинив неизгладимые повреждения и обезображивание лица.
Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Уголовное дело расследовано следственным отделом ОМВД России по г. Северодвинску и направлено в Северодвинский городской суд для рассмотрения по существу.