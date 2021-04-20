Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Северодвинец Горцев изуродовал лицо своей знакомой

Заместителем прокурора г. Северодвинска в суд направлено уголовное дело в отношении ранее судимого Сергея Горцева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с применением предмета, используемого в качестве оружия)

Согласно предъявленному обвинению Горцев 24.10.2020, находясь в состоянии опьянения в подъезде жилого дома по ул. Торцева в                                     г. Северодвинске, нанес своей знакомой удар ножом в лицо, причинив неизгладимые повреждения и обезображивание лица.  

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело расследовано следственным отделом ОМВД России по г. Северодвинску и направлено в Северодвинский городской суд для рассмотрения по существу.

09 июнь 08:59 | : Происшествия

Главные новости


Успеть в лифт, идущий вверх. Уроки праймериз
РВК-Архангельск не имеет отношения к причине апрельской аварии на тысячнике

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2021 (102)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20