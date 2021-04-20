В Архангельске владельцы двух катранов отделались штрафами

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для назначения двум жителям областного центра, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования и сети Интернет вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с извлечением дохода в крупном размере), меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Установлено, что в 2019 году десять человек в возрасте от 19 до 46 лет договорились заниматься противоправной деятельностью, арендовали помещения в доме по улице Урицкого и на площади Терехина в городе Архангельске, в которых организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования (не менее 14 персональных компьютеров).
Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, представленных ОЭБиПК УМВД России по г.Архангельску. Оперативно- розыскные мероприятия проведены при силовой поддержке СОБР областного управления Росгвардии.
В связи с тем, что обвиняемые признали свою вину, раскаялись в содеянном, загладили причиненный преступлением вред, проведя агитационную деятельность в социальных сетях и общественных местах областного центра о незаконности проведения азартных игр вне игорной зоны, решением Соломабльского районного суда города Архангельска им назначен судебный штраф в размере 140 тысяч рублей каждому. Компьютерная техника и оборудование, которое использовалось для игорной деятельности, конфисковано. В отношении восьми администраторов игорных клубов уголовное преследование прекращено в связи деятельным раскаянием.