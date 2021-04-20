Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске владельцы двух катранов отделались штрафами

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для назначения двум жителям областного центра, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного  ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования и сети Интернет вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с извлечением дохода в крупном размере), меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Установлено, что в 2019 году десять человек в возрасте от 19 до 46 лет договорились заниматься противоправной деятельностью, арендовали помещения в доме по улице Урицкого и на площади Терехина в городе Архангельске, в которых организовали и проводили  азартные игры с использованием игрового оборудования (не менее 14 персональных компьютеров).

 

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, представленных ОЭБиПК УМВД России по г.Архангельску. Оперативно- розыскные мероприятия проведены при силовой поддержке СОБР областного управления Росгвардии.

 

В связи с тем, что обвиняемые признали свою вину, раскаялись в содеянном, загладили причиненный преступлением вред, проведя агитационную деятельность в социальных сетях и общественных местах областного центра о незаконности проведения азартных игр вне игорной зоны, решением Соломабльского районного суда города Архангельска им назначен судебный штраф в размере 140 тысяч рублей каждому. Компьютерная техника и оборудование, которое использовалось для игорной деятельности, конфисковано. В отношении восьми администраторов игорных клубов уголовное преследование прекращено в связи деятельным раскаянием.  

08 июнь 11:04 | : Происшествия

Главные новости


РВК-Архангельск не имеет отношения к причине апрельской аварии на тысячнике
И сказал Цыбульский. Атмосферное губернаторское Послание

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2021 (90)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20