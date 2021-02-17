В Северодвинске задержан воскресный убийца

31 мая 2021 года ночью на лестничной площадке в доме по улице Советская в городе Северодвинске обнаружено тело 55-летнего мужчины с ножевыми ранениями брюшной полости. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 60-летний знакомый потерпевшего.
В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю, что некоторое время проживал в квартире у потерпевшего и вместе с ним употреблял спиртные напитки. 30 мая 2021 года вечером между ним и хозяином жилища произошел словесный конфликт, в ходе которого он толкнул потерпевшего, после чего последний вооружился ножом. Ему удалось выхватить нож, которым он нанес удар в область тела потерпевшему.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. Следствие проверит версию подозреваемого о противоправном поведении потерпевшего.