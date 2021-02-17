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В Северодвинске задержан воскресный убийца

31 мая 2021 года ночью на лестничной площадке в доме по улице Советская в городе Северодвинске обнаружено тело 55-летнего мужчины с ножевыми ранениями брюшной полости. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст.105  УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении  преступления задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 60-летний знакомый потерпевшего.

В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю, что некоторое время проживал в квартире у потерпевшего и вместе с ним употреблял спиртные напитки. 30 мая 2021 года вечером между ним и хозяином жилища произошел словесный конфликт, в ходе которого он толкнул потерпевшего, после чего последний вооружился ножом. Ему удалось выхватить нож, которым он нанес удар в область тела потерпевшему. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. Следствие проверит версию подозреваемого о противоправном поведении потерпевшего.

02 июнь 10:04 | : Происшествия

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